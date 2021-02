Kornwestheim Feuer und Flamme für grüne Politik

Zwischenstopp auf der Brücke über dem Stadtparksee: Fotopause. Während Gericke einige Porträtaufnahmen von sich schießen lässt, erzählt sie, dass sie auch einmal bei der Presse angefangen hat. 1998 hat Gericke ein Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung gemacht, und damals den Wahlkampf in Bayern mitbegleitet. Podien in Bierzelten und Joschka Fischer hätten sie geprägt, erinnert sich die Grünen-Politikerin. „Da war ich Feuer und Flamme.“ Dass sie nicht in der Medienbranche geblieben sei, liege vornehmlich daran, dass sie als Journalistin meist neutral hätte bleiben müssen. „In der Politik kann ich meine Meinung ausleben, da kann ich lauter sein.“ Politisch erzogen wurde Silke Gericke schon in der Familie, die sie als „wertkonservativ“ beschreibt. Dass sie sich dann ausgerechnet zu den Grünen gewendet habe, das habe besonders an ihrem Umfeld gelegen: Aufgewachsen ist Gericke unweit der damals umkämpften, aber letztlich verhinderten Wiederaufbereitungsanlage für Brennstäbe aus Kernkraftwerken in Wackersdorf.