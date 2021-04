Kornwestheim Feuerwehr befreit Jungen von Ast

Kornwestheim - Um einem verletzten Kind zu helfen, musste die Kornwestheimer Feuerwehr am Montag gegen 18.30 Uhr in die Jahnstraße ausrücken. Der sechs Jahre alte Junge war von einem Baum gestürzt, hatte sich dabei an einem Ast verletzt und sich darin verfangen. Die Ehrenamtlichen waren mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vorgefahren. Sie schnitten den Ast ab, befreiten den Jungen und übergaben ihn an einen Notarzt.