Kornwestheim Feuerwehr: Mehr Türöffnungen

Die Feuerwehr ist stets vorbereitet und bringt in der Regel zu Türöffnungseinsätzen gleich den Rettungsdienst mit. Außerdem fahren die Kameraden mit einem Fahrzeug vor, das eine Drehleiter hat – für den Fall, dass jemand aus dem Gebäude geholt werden muss und nicht über das Treppenhaus gerettet werden kann. „Wir fungieren oft auch als Tragehilfe“, sagt Matthias Häußler.

Abwägen ist gefragt

Wer in einer Notsituation ist und zum Beispiel dem Rettungsdienst nicht die Tür aufmachen kann, darf die Feuerwehr rufen. „Das ist einfach unsere Aufgabe“, sagt Häußler. Man müsse immer abwägen, ob es zeitlich reicht, den Schlüsseldienst zu rufen oder jemanden, der einen Ersatzschlüssel hat. Wenn das zu lange dauert und die Zeit drängt, ist die Feuerwehr der bessere Ansprechpartner. Liegt tatsächlich ein Notfall zugrunde, kostet der Einsatz auch nichts.

Wird allerdings die Feuerwehr gerufen, um sich den Schlüsseldienst zu sparen – etwa wenn man sich ausgesperrt hat – hat das Folgen. „Ein Mann hatte mal behauptet, er hätte noch was auf dem Herd stehen, das wäre dann auch unsere Aufgabe gewesen“, sagt Häußler. Doch das habe sich als unwahr herausgestellt, sodass der Mann am Ende den Einsatz bezahlen musste. Außerdem droht in diesem Fall eine Anzeige wegen Alarmierung der Einsatzkräfte ohne Grund.

Manchmal geht’s auch durch das Fenster

In der Regel wird die Kornwestheimer Feuerwehr aber aus gutem Grund zur Türöffnung gerufen. „Dann ist das ja kein Problem, das machen wir“, sagt Häußler. Obwohl auch die Spezialisten manchmal vor Herausforderungen stehen. So haben moderne Einbruchschutztüren nicht nur eine Wirkung gegen ungebetene Gäste, sondern in dem Fall auch gegen potenzielle Helfer. „Da ist es manchmal billiger, ein Fenster einzuschlagen und so in die Wohnung zu gehen“, sagt Häußler. Denn solche Türen seien sehr teuer, sie zu ersetzen sehr viel kostspieliger.

Neben verletzten, kranken und, wie Matthias Häußler sagt, aufgeschmissenen Menschen, finden die Kameraden hin und wieder auch verstorbene Menschen hinter den Türen vor, die sie aufbrechen. Dann wurde die Feuerwehr nicht aus der Wohnung angefordert, sondern von der Polizei, die etwa Hinweise von Nachbarn auf volle Briefkästen oder wenig Lebenszeichen bekommen hat. „Manche liegen da schon seit Tagen oder Wochen, das ist manchmal leider so“, sagt Häußler.