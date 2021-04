Kornwestheim Feuerwehr rettet Mann

Kornwestheim - Die Freiwillige Feuerwehr von Kornwestheim ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, die Brandschützer fuhren mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor. Zuvor hatte ein aufmerksamer Nachbar die Rettungsleitstelle kontaktiert, nachdem er das Signal eines ausgelösten Rauchmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen hatte.