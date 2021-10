Kornwestheim Feuerwehr rückt dreimal aus

Peter Schraud, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim, berichtet von drei Einsätzen, zu denen die Helfer am Donnerstagvormittag ausgerückt sind. In der Christofstraße hatte der Wind Ziegel vom einem Haus heruntergeweht. Die Feuerwehrleute bargen sie und sicherten das Dach des Gebäudes. Bei zwei weiteren Einsätzen musste sich die Feuerwehr um abgebrochenes Astwerk kümmern – zum Beispiel in der Mörikestraße waren Äste auf den Gehweg gefallen, die von den Helfern beseitigt werden mussten. „Es ist alles in allem aber sehr glimpflich abgelaufen, ohne Sach- oder Personenschäden“, gab Schraud am frühen Donnerstagnachmittag zu Protokoll. Zu diesem Zeitpunkt flaute der Sturm schon wieder ab. Man habe allerdings Glück gehabt, „denn das waren schon kräftige Böen, die hier durchgeweht sind“.