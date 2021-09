Kornwestheim Feuerwehr rückt zweimal aus

Kornwestheim - Die Freiwillige Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einer Firma in der Steinbeisstraße ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte dort aufgrund von Staubentwicklung bei Bauarbeiten ein Feuermelder ausgelöst. Nach einer Belehrung rückten die knapp 30 Helfer mit ihren vier Fahrzeugen wieder ab. Bereits am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr war die Wehr in die Elsterstraße gerufen worden. Dort hatte in einer Wohnung ein Feuermelder gepiept. Nach Rücksprache mit der Polizei verschafften sich die Brandschützer Zugang zur Wohnung, um dort festzustellen, dass am Melder wohl ein Defekt vorlag. Auch hier war die Feuerwehr mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen.