Kornwestheim Feuerwehr und THW: Nicht alles klappt online

Auch in Kornwestheim lief bis dato vieles digital. Mit den Wehren aus Ludwigsburg und Remseck pflegt man eine sogenannte Ausbildergemeinschaft. Das heißt, dass alle drei Feuerwehren auf das Material der jeweils anderen zugreifen können – und die Freiwilligen die Übungseinheiten zuhause und zu einem beliebigen Zeitpunkt anschauen können. „Das hat auch Charme für künftige Anwärter“, sagt Mathias Häußler.

Der Kornwestheimer Kommandant ist also ebenfalls zufrieden, wie es mit den Ehrenamtlichen momentan läuft. Skeptisch ist er allerdings, was die Zeit nach Corona angeht. „Wenn es bei den Sportvereinen weitergeht oder man auch sonst abends wieder etwas unternehmen darf, bleibt dann die Zeit und die Euphorie für die Feuerwehr?“ fragt er.

Tobias Hilbers ist beim Technischen Hilfswerk Ludwigsburg zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „Wir waren zu allen Zeitpunkten einsatzbereit“, betont er. Dass auch beim THW das Interesse an einem Engagement in Zeiten der Krise gestiegen ist, bezeichnet er als „in Deutschland übliches Phänomen“. Leider könne man die Menschen aber nicht so an die Tätigkeit heranführen wie gewohnt. „Natürlich geht das auch digital, aber man ist schon motivierter, wenn man am Gerät selbst üben darf“, so Hilbers.

60 Helfer engagieren sich beim THW Ludwigsburg, 20 Jungen und Mädchen stark ist die Jugendgruppe. Für alle ist die Situation in einer Pandemie etwas komplett Neues. „Bei einem Hochwasser habe ich etwas, wo ich hinfahren und dort helfen kann“, vergleicht Hilbers. Jetzt müsse man aber bei jedem Einsatz genau überlegen, wer alles mitdürfe, wie die Gruppenaufteilung sei, an die Hygienemaßnahmen und so weiter denken. Zuletzt war das THW unter anderem mit der Logistik von Schutzausrüstung und der Hilfe beim Aufbau von Impfzentren betraut.