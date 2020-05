Kornwestheim Feuerwehr verhindert Katastrophe

Drei Wohngebäude in der Umgebung wurden aufgrund der immensen Rauchentwicklung vorsorglich geräumt. Die Bewohner konnten jedoch noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. „Die Rauchsäule war bis zum Korber Kopf sichtbar“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Höhe des entstandenen Schadens könne aktuell noch nicht beziffert werden. „Es wurden jedoch zwei Gartengrundstücke erheblich und ein weiteres leicht in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es von der Polizei außerdem. Am Gleiswerk, Wagen sowie der übrigen Bahn sei nach aktuellem Stand kein Schaden entstanden.