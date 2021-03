Kornwestheim - Zwei verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18 000 Euro – das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Nähe des Kornwestheimer Bahnhofs ereignete. Gegen 10.15 Uhr wollte eine 43-jährige Fiat-Fahrerin von der Stammheimer Straße nach links in die Salamanderstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 26-jährige Fiat-Fahrerin und stieß frontal mit ihr zusammen. Ein BMW konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Wagen der 26-Jährigen auf. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt, ihre Autos mussten abgeschleppt werden.