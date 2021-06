Kornwestheim Filme, aus dem Vollen geschöpft

Welche Filme hat das Capitol dann im Angebot?

Unser erster Film am Freitagnachmittag um 15 Uhr wird Feuerwehrmann Sam sein, außerdem können wir zum Beispiel Nomadland in Vorab-Vorstellungen zeigen, vor dem eigentlichen offiziellen Start, das hat der Verleih erlaubt. Ein herausragender Film, der nicht umsonst zwei Oscars bekommen hat, wir werden ihn auch in der englischen Originalfassung anbieten.

Hatten Sie Sorge, dass es keine guten Filme gibt, wenn Sie wieder loslegen?

Das Problem war im vergangenen Jahr größer, als wir ebenfalls im Juni nach der ersten Welle wieder aufmachen durften. Diesmal ist es ja so, dass die Märkte in den USA bereits wieder losgelegt haben, dass also gute Mainstreamfilme fertig sind, um sie zu zeigen, auch Arthouse-Filme gibt es ausreichend. Ich konnte bei der Erstellung des Programms aus dem Vollen schöpfen.

Wie geht es dem Capitol-Team moralisch, und dem Kino finanziell?

Es geht uns gut, wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können. Finanziell ist die Situation natürlich nicht einfach, geholfen hat uns die Teilnahme an der Crowd-Funding-Aktion „Kino soll leben“. Nach Kornwestheim gingen davon immerhin 5500 Euro.