Kornwestheim Fleckenentferner für K-Fassade gesucht

Die Verschmutzungen treten insbesondere auf der West-, der Wetterseite des Hauses auf. Sven Koch: „Die West- und Nordseite ist stärker betroffen als die Südseite. In Richtung Stadtpark sind so gut wie keine Verfärbungen zu sehen.“ Verfärbungen aufgrund von Witterungs- und Umwelteinflüssen seien ganz normal, beschwichtigt Koch. Der Kornwestheimer Steinmetz Hartmut Koser bestätigt das. Gerade der Muschelkalkstein, der für die Fassade des K verwendet worden sei, sei anfällig gegen Säure. Und die findet sich in der Luft und im Regenwasser. Der Stein, der eine sehr weiche Oberfläche habe, sauge wie ein Schwamm die Feuchtigkeit und die Schadstoffe auf. Die Folge: genau jene Verunreinigungen, die dem Haus jetzt zu schaffen machen und es nicht mehr so ansehnlich machen.