„In der Johannesstraße fehlt zum Beispiel ein Schild, dass man nicht in die Mörikestraße einbiegen soll, um die Baustelle zu umfahren“, klagt der Stadtrat. Denn die ende bekanntlich in einer Sackgasse, verpasse man es als ortsunkundiger Autofahrer, abzubiegen. Und vor der Kreuzung der Johannesstraße mit der Karl-Joos-Straße finde sich Stand Dienstagmittag ebenfalls kein Hinweis, wohin es denn nun gehe. „Und am Jakob-Sigle-Platz, wo es wieder zurück auf die Stuttgarter Straße gehen soll, staut sich im Feierabendverkehr Hab und Gut“, hat Holzscheiter festgestellt.