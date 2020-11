Damit diese in den nächsten Tagen ausreichend versorgt werden, will die Stadt einen Einkaufsservice organisieren. Der Bewohner, der positiv getestet wurde, ist separat untergebracht worden. Man habe sich im Zuge der Corona-Pandemie auf solche Situationen vorbereitet und halte eigens eine Wohnung für diesen Zweck vor, so schreibt die Stadt Kornwestheim in einer Pressemitteilung. Ein Sicherheitsdienst werde die Einhaltung der Quarantäne überwachen, so die Stadt.