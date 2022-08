Coronavirus hat den Förderverein ausgebremst

Zum Dritten Beisitzer bestimmten die Mitglieder bei ihrem Treffen Kurt Schweyher. Auch er wurde einstimmig gewählt. Schweyher übernimmt das Amt als Nachfolger für den im Jahr 2020 verstorbenen ehemaligen Kommandanten der Kornwestheimer Wehr, Bernd Müller. Wie der Vorsitzende in seinem Bericht an die Mitglieder ausführte, hat das Coronavirus auch den Förderverein der Feuerwehr in den vergangenen Jahren deutlich ausgebremst. „Während allein an einem einzigen Tag bei den Tagen der offenen Tür im Jahr 2019 noch insgesamt 27 neue Mitglieder gewonnen werden konnten, war in den Folgejahren nahezu absolute Flaute,“machte der Karl-Heinz Hägele während der Versammlung deutlich.