Kornwestheim Food-Fiesta-Gäste klagen über hohe Preise

Belebung für den Holzgrundplatz

Die Idee hinter dem Streetfood-Festival ist es, den Holzgrundplatz zu beleben, der sich ja auch für Veranstaltungen dieser Art gut eignet. Gerade in Coronazeiten sind neue große Veranstaltungen eine willkommene Abwechslung. Allerdings hat ein kommerzielles Angebot wie die Streetfood Fiesta derzeit – eben auch wegen Corona – noch eine weitere Ebene: Nach wie vor fallen kleine Vereinsfeste aus, während professionelle Anbieter in der Lage sind, ihre Veranstaltungen durchzuziehen. Das liegt dann zwar in der Regel an den Corona-Verordnungen, die die Organisation komplexer machen – es verwundert manchen aber dennoch, wenn etwa das Streetfood-Festival die Menschen empfängt, während, wie an eben jenem Wochenende, die Skizunft bei ihrem Triathlon auf den Essensverkauf verzichtet.