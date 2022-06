Viele Preise warten

Am Wettbewerb teilnehmen können nur Fotos von Pflanzen, die innerhalb des Kornwestheimer Stadtgebiets wild gewachsen sind. Fotos von Gärten oder Äckern außerhalb der Stadt werden nicht angenommen. Jeder darf bis zu drei Aufnahmen einsenden und muss dazu seinen Namen, seine Adresse, seine Mailadresse sowie den deutschen und lateinischen Namen der jeweiligen Pflanze und den genaue Fund- und Aufnahmeort angeben. Per E-Mail können die Fotos an info@buergerverein-kornwestheim.de gesendet werden, per Post an den Bürgerverein Kornwestheim, Fuchsweg 6, 70806 Kornwestheim. Als Preise winken zum Beispiel Insektenwände, Nistkästen, Bestimmungsbücher zu Tieren und Pflanzen und Samenmischungen.