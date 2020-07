Kornwestheim Fotografisch auf den Spuren von Kleihues

Kornwestheim - Am Sonntag, 19. Juli, findet die erste Rahmenveranstaltung zur aktuellen Ausstellung „Josef Paul Kleihues – Geometrie und Poesie“ statt. Der Fotospaziergang beginnt um 14 Uhr im Kleihues-Bau an der Stuttgarter Straße. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Museums im Kleihues Bau widmet sich die Ausstellung „Josef Paul Kleihues – Geometrie und Poesie“ neben dem Entwurf für die Städtische Galerie unter anderem auch dem Museum für Contemporary Art in Chicago und dem Museum für Zeitgenössische Kunst Hamburger Bahnhof in Berlin.