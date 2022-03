Kornwestheim Fraktionen planen Friedenswache

Kornwestheim - Zu einer Friedenswache werden am Samstag, 5. März, verschiedene Akteure der Kornwestheimer Kommunalpolitik zusammenkommen. Ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine wollen Vertreter der CDU, der SPD, der FDP, von Bündnis 90/Die Grünen, von den Freien Wählern und der Partei „Die Linke“ bekunden. Auch die Stadt Kornwestheim schließt sich dem Aufruf an und nimmt an der Friedenswache auf dem Holzgrundplatz teil. „Wir freuen uns über jeden Bürger, der gemeinsam mit uns ein Zeichen für den Frieden setzt und vorbeikommt“, sagt der CDU-Vorsitzende Sven Waldenmaier im Namen aller Beteiligten. „Kornwestheim steht zusammen – Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“ ist die Mahnwache daher überschrieben.