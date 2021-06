Kornwestheim - Ich selbst hätte gar nicht an das Jubiläum gedacht“, schmunzelte der Theologe am Sonntagmorgen in der St.-Martinus-Kirche. Andere in der Gemeinde seien da weit aufmerksamer gewesen und hätten eruiert, dass er auf den Tag genau vor 40 Jahren in Stuttgart zum Priester geweiht worden sei. Daraufhin haben Mitglieder aller kirchlichen Gruppen und Kreise heimlich den Festgottesdienst für Franz Nagler vorbereitet.