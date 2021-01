Kornwestheim - Am Sonntag hat sich ein Einbrecher im Zeitraum zwischen 17 und 17.45 Uhr vermutlich über die Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in der Solitudeallee in Kornwestheim verschafft. Nachdem der Unbekannte sich einen Geldbeutel gegriffen hatte, wurde er von der heimkehrenden Wohnungsinhaberin überrascht. Der Täter stieß die Frau zur Seite und flüchtete über die Balkontür. Die Polizei sucht nun Zeugen: Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Solitudeallee gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0, zu melden.