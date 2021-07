Kornwestheim Frauen golfen für die Gesundheit von Frauen

Die Ladies vom Golfclub Neckartal spielen an diesem Tag nur neun Löcher statt der gewohnten 18. Freilich wegen des Wetters. Eigentlich ist ein langer Golfnachmittag geplant, aber die ersten Gewitter sind für 15.30 Uhr angekündigt. Ein paar Frauen haben sich deshalb schon vorher abgemeldet. Gudrun Bürkle muss viel umstrukturieren, schickt die Ladies nun in Vierer- statt in Zweierteams los und eben nur auf die halbe Runde. Dennoch kommen am Ende knapp 30 Teilnehmerinnen zusammen, die insgesamt 850 Euro für den guten Zweck spenden. Das ist sogar etwas mehr als letztes Mal: 2019 haben die Neckartaler Golf-Damen 800 Euro zusammenbekommen – 2020 ist der Aktionstag coronabedingt ausgefallen.