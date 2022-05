Kornwestheim Frauen golfen gegen Brustkrebs

Die Golferinnen aus dem Neckartal sind laut Gudrun Bürkle einer der Clubs, die stets die höchsten Spendensummen erreichen. „Weil wir den Betrag immer aufrunden“, sagt sie. Im vergangenen Jahr sind etwa 900 Euro zusammengekommen, in diesem Jahr mindestens 800 Euro, schätzt Bürkle am frühen Dienstagmittag. Die Frauen beteiligen sich bereits seit sieben Jahren an der Aktion von Pink Ribbon Deutschland. Und die Aufmerksamkeit haben sie in jedem Fall auf ihrer Seite: „Vorhin sind wir schon fleißig fotografiert worden“, sagt Gudrun Bürkle. Im Golfclub wissen alle Bescheid, was die Damen mit ihrer auffälligen Kleidung bezwecken. Da wollen viele ein Foto haben. Der Aktion anschließen darf sich aber nicht jeder – schon gar nicht Männer. „Um Gottes Willen, das würde uns noch fehlen“, sagt Gudrun Bürkle. Pink bleibt damit eine Farbe der Ladys.