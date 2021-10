Kornwestheim Frauenfrühstück startet wieder

Die Veranstaltung hat 20 Jahre Tradition und viele Monate Coronapause hinter sich. „Es hat sich einiges geändert, Elserose Haug ist in den Ruhestand gegangen“, sagt Hümeyra Aydin, die schon 20 Jahre beim Frauenfrühstück dabei ist. Pfarrerin Haug hatte sich stets für das Frauenfrühstück eingesetzt. Auch ohne sie ist es für die Frauen aber nun an der Zeit, sich wieder einmal zu treffen. Der erste Gastgeber nach der langen Pause wird der türkisch-islamische Kulturverein sein. Er stellt die Moschee an der Sigelstraße vor, die derzeit neu gebaut wird.