Kornwestheim Frederik Merkt besprüht die Friedhofsmauer

Nach dem Wunsch der Stadt soll das Projekt noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Angedacht ist, dass zuerst jedoch Risse und Unebenheiten auf der Mauer entfernt und der alte Putz gegen einen neuen ausgetauscht werde, damit das Kunstwerk möglichst lange hält. Der Remsecker geht deshalb davon aus, dass er erst ab ungefähr Oktober mit Spraydosen und Streichfarben entlang der Friedhofsmauer arbeiten wird. Wie lange er an der Aldinger Straße tätig sein wird, steht noch nicht fest. „Das hängt davon ab, wie das Wetter wird und mit wie vielen Leuten ich zusammen arbeiten werde“, sagt er. Innerhalb von insgesamt etwa zwei bis drei Wochen sollte das Werk aber vollendet sein, meint er. Der Künstler freut sich schon jetzt auf die Umsetzung, denn er hat Spaß an der Gestaltung solch großer Flächen. „Aber es wird auch viel Arbeit und eine Herausforderung“, sagt er.

In unterschiedlichen Teilen von Remseck hat Frederik Merkt bereits viele Objekte besprüht – entweder dafür freigegebene Flächen aus Spaß oder ganz bestimmte Objekte beruflich im Auftrag der Stadt. Er spürt, dass die Akzeptanz für Graffitiwerke heutzutage deutlich größer als noch vor 20 Jahren ist.

Die Arbeiten von Profis würden nicht mehr als Schmierereien wahrgenommen. Viele unterscheiden mittlerweile zwischen Vandalismus und Kunst, habe er festgestellt. In Workshops bringt er anderen das Sprühen bei, zum Beispiel in Kooperation mit der Jugendarbeit in Pattonville. Meist ist er im Großraum Stuttgart aktiv, aber auch rund um Freiburg, wo er studiert hat, und in anderen Teilen Süddeutschlands. Besonders gerne verändert er mit Farben das Erscheinungsbild von Gebäuden und Flächen und schafft so ein neues Umfeld. „Ich habe Bock darauf, dass es bunt wird“, sagt er. Auch sein Gestaltungstalent am Computer ist gefragt. Es muss eben nicht immer die Sprühdose sein.