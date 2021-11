Kornwestheim Freies Innenstadt-Internet für alle

Indes: Ein Rund-um-die-Uhr-W-Lan haben Stadt und Stadtwerke am Holzgrundplatz nicht geschaffen. Zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr in der Früh wird der Hot-Spot abgeschaltet. Es gehe hierbei darum, Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen, so Daniel Güthler. Ein Anziehungspunkt soll das öffentliche Netz am Tage sein – nicht mitten in der Nacht.

So funktioniert das W-Lan in der Innenstadt

Verbindung

Das freie W-Lan-Netz am Kornwestheimer Holzgrundplatz zu nutzen, ist nicht schwierig: Auf Handy, Tablet und Co. gilt es zunächst, das Netz mit dem Namen „WLAN Kornwestheim“ zu finden und auszuwählen. Im Browser erscheint dann eine Zugangsseite. Hier müssen die AGBs gelesen und akzeptiert werden, in der Folge stellt sich die Verbindung automatisch her.

Daten

Jeder Nutzer kann zwei Stunden am Tag am Holzgrundplatz surfen und maximal ein Gigabyte an Daten herunterladen. Die maximale Geschwindigkeit im Upload beträgt zehn, im Download 50 Mbit. Wenn sich viele Nutzer und Nutzerinnen gleichzeitig in das Netzwerk einloggen, so erklärt es Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Rager, dann könne es allerdings sein, dass die Übertragungsraten sich verlangsamen.