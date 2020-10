Kornwestheim Freiluftkonzert schlägt Virus ein Schnippchen

„You raise me up“ spielten die vier Flötistinnen, und man konnte förmlich spüren, wie sich die Stimmung auf dem Platz hob. „Das Wetter wurde nicht in Quarantäne geschickt“, freute sich die Musikschulleiterin Sabine Segmiller. Die Sonne strahlte schon am Vormittag so kräftig vom Himmel, dass die Querflötistinnen und das ebenso konzentriert und klangschön musizierende Blockflötenquartett „Fanta Block 4“ an einer anderen Stelle spielen musste als die Jazz-Combo, um nicht durch die Sonne auf ihren Notenblättern geblendet zu werden. Unter Corona-Bedingungen erfordert auch ein ansonsten recht problemloses Open-Air-Konzert genaue Vorbereitungen. Zollstock und gelb-schwarzes Markierungsband für den Boden sind in diesen Zeiten unerlässlich, um die Bereiche für die Musiker von denen für die Zuhörer nach den Hygiene- Vorgaben abzugrenzen.