Kornwestheim Freiluftkonzerte sind im Trend in Kornwestheim

Vitaly ist in der Stadt keine Unbekannte. Die Sängerin trat schon mehrfach in Kornwestheim auf, teils mit der Formation Goodmen of Swing und gerne im Kultur- und Kongresszentrum K. Die größten Kornwestheimer Freiluftkonzerte müssen indes ausfallen: Kornwestheim rockt, obwohl eine Open-Air-Reihe, sollte nun starten, hat in diesem Jahr wegen der Corona-Verordnungen aber keine Chance. Die Veranstaltungen sind mit ihren teils mehr als 2000 Besuchern einfach zu groß, Open Air hin oder her.