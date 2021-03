Kornwestheim Freundin beim Sex gefilmt

„Was fällt Ihnen eigentlich ein, so etwas zu posten?“, fragte der Jugendrichter Ulf Hiestermann. Der Beschuldigte aus Freiberg am Neckar erklärte, er habe vor der Filmaufnahme mit seiner Freundin gestritten und ihr deshalb „einen Schock verpassen“ wollen. Das inzwischen 19 Jahre alte Opfer sah sich zur Tatzeit ganz und gar nicht einverstanden mit dem Filmen und will heute nichts mehr mit dem Angeklagten zu tun haben. Den Screenshot, sagte die junge Frau, habe sie von einer Freundin geschickt bekommen, die sie auf dem Bild erkannt habe. Ansonsten habe sie aber von niemandem aus ihrem sozialen Umfeld eine Reaktion auf den Screenshot bekommen.