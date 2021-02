Kornwestheim Friedemann Meyer sammelt Wissen

Nicht immer ist er glücklich mit dem, wie seine Partei agiert. Die innerparteilichen Querelen müssten aufhören, fordert Meyer, der sich besonders intensiv mit der Verkehrspolitik beschäftigt. Was hält er von Tempo 40, wie es auch in Kornwestheim auf den Hauptverkehrsachsen vorgeschrieben ist? Er sei skeptisch gewesen, räumt Meyer ein, aber mittlerweile sei er überzeugt. Der 55-Jährige schränkt aber ein: Weiter runter dürfe es mit der Geschwindigkeit nicht gehen. Der AfD-Kandidat spricht sich für den Bau des Nordostrings aus, am besten in Form des Tunnels. Dass er sich damit in Kornwestheim keine Freunde macht, ist ihm bewusst. „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“, zitiert er Robert Bosch. Wenn’s um das Thema Verkehr geht, ist Meyer kaum zu bremsen. Er warnt davor, zu sehr auf die E-Mobilität zu setzen. „Die reine Batterietechnologie ist eine Sackgasse.“ Meyer, studierter Geologe und Paläontologe, spricht sich für einen gesunden Antriebsmix aus, bei dem auch der Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen sollte. Der Öffentliche Personennahverkehr soll nach Ansicht von Meyer weiterhin gefördert werden. Aber das Verhältnis stimme nicht mehr. Nur 30 Prozent der Zuschüsse würden in den Individualverkehr fließen, mit 70 Prozent würden Bus- und Bahnverkehr unterstützt.