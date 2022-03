Kornwestheim Friedensgebet für die Ukraine

Besonders bewegend wurde die Friedenswache für die Ukraine am Samstag dann vor allem bei einer Rede. Wladislav Federer lebt in Kornwestheim, er stammt aus Kasachstan, hat Verwandtschaft in der Ukraine. Ursprünglich hätte seine Frau Anna sprechen sollen. Sie ist nicht weit von Charkiw aufgewachsen und hat dort studiert – in jener besonders umkämpften Großstadt im Nordosten des Landes. Doch Anna Federer war erkrankt, und so berichtete Wladislav Federer, 36 Jahre alt und Vertriebsingenieur. Davon, dass der Angriff auf die Ukraine „Putins Krieg“ ist, der jeden Tag brutaler werde. Davon, dass ständig schreckliche Bilder und Erzählungen von Bekannten und Familienmitgliedern seine Frau und ihn erreichen. Anna Federer, 32 Jahre alt, wechselte am Sonntag per Telefon noch einige Worte mit unserer Zeitung. „Viele Menschen sind schon aus Charkiw geflohen“, sagte sie. Aber sie habe auch noch viele Freunde in der Stadt, die nun in Kellern und Metrotunneln ausharren. „Es fallen Bomben, es fliegen Raketen“, sagt Anna Federer. „Viele Gebäude in der Stadt sind bereits zerstört, wir machen uns große Sorgen.“ Wie dieser Krieg von Russland geführt werde, das sei einfach nicht menschlich.