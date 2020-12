Ohne diesen Luxus und nur mit einem weißen Partyzelt zum Schutz gegen das Winterwetter musste das Team auskommen, das den ungewöhnlichen Gottesdienst an diesem Heiligen Abend vorbereitet hat: Der katholische Pfarrer Franz Nagler, seine evangelische Kollegin Stefanie Henger und Christian Ernemann mit dem Krippenspiel-Team. Es waren nicht wie in den vergangenen Jahren eine große Zahl Grundschulkinder, sondern drei Mädchen oder junge Erwachsene – im Stück hießen sie Sarah, Caro und Lea – die sich nun im Gespräch mit Christian Ernemann fragten: Fällt nun, nach so vielen anderen Dingen, auch Weihnachten wegen Covid-19 aus in diesem Jahr?