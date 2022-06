Kornwestheim Frische Farbe fürs „Multiple Element“

Arbeiten von Otto Herbert Hajek finden sich an vielen Orten in Deutschland. So ist das Mineralbad Leuze in Stuttgart 1983 als Gesamtkunstwerk des Architekturbüros Geier und Geier in Zusammenarbeit mit Hajek erbaut worden. Hajek, 1927 in Kaltenbach (Tschechoslowakei) geboren, stellte auch zweimal auf der Documenta in Kassel aus und war von 1972 bis 1979 Vorsitzender des Deutschen Künstlerbundes. 1980 wurde er zum Leiter der Bildhauerklasse an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe ernannt. Bis zu seinem Tod lebte Hajek in Stuttgart.