Kornwestheim Frischer Netz-Anstrich für die Musikschule

Kornwestheim - Seit Monaten arbeitet die Stadt Kornwestheim an ihrer neuen Corporate Identity, ihrem grafischen Erscheinungsbild, inklusive modernisierter städtischer Logos. Die Internetauftritte stehen dabei mit im Fokus, und nun ist auch der „Relaunch“ der „Homepage“ für die Musikschule geglückt, um es in stilechtem Digital-Denglisch auszudrücken. Seit einigen Tagen steht die aktualisierte Internetseite der Einrichtung online, sie ist über einen Direktlink – nämlich www.musikschule-kornwestheim.de – zu erreichen, aber auch in den städtischen Online-Auftritt www.kornwestheim.de eingebettet.