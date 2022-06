Kornwestheim Frischer Wind für Partnerschaften

Wir wollen neu starten und den Städtepartnerschaften neue Impulse geben.“ Das kündigte Oberbürgermeisterin Ursula Keck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an, nachdem SPD-Stadtrat Robert Müller bemängelt hatte, dass die Verbindungen nach England (Eastleigh), Frankreich (Villeneuve-St.-Georges) und Weißenfels an der Saale (Sachsen-Anhalt) einzuschlafen drohen. Die Partnerschaften würden nur noch durch Verbindungen auf Verwaltungsebene am Leben erhalten werden, kritisierte Müller. „Es finden keine Feste mehr statt.“ Der SPD-Stadtrat regte an, Treffen auch einmal im Sommer auszurichten und nicht nur zu den Feierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages im November. Von der Stadtverwaltung forderte er eine Auflistung mit Veranstaltungen aus der jüngsten Vergangenheit.