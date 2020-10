Kornwestheim Frittierfett im Grünen entsorgt

Kornwestheim - Zumindest das haben die Unbekannten richtig gemacht: Sie haben das gebrauchte Frittierfett nicht in den Abfluss gekippt. Ansonsten aber ist die Vorgehensweise – Müllsäcke mit zig Kanistern altem Öl einfach in der Grünanlage am Moldengraben abladen – schlichtweg verkehrt und wird mit einem Bußgeld geahndet, wenn man den Müllsündern auf die Schliche kommt. Die Hoffnung erfülle sich, so die Stadt Kornwestheim, allerdings selten, weil die Umweltfrevler darauf bedacht seien, Hinweise auf ihre Person oder ihren Betrieb zu beseitigen.