Kornwestheim Fritzle besucht inklusives Fußballcamp

Besuch von Häschen auf Motorrädern

Apropos SVK: Der war natürlich auch wieder mit im Boot beim Fußballcamp. Jugendleiter Simon Huijsman kümmerte sich darum, dass der Platz am ESG-Gelände auch wirklich frei war an diesem Wochenende. „Ich versuche, so viel zu helfen, wie ich kann“, sagt er, „und es findet sich immer eine Lösung.“ Denn das Camp ist auch für den SV Kornwestheim eine Herzensangelegenheit.

Am Donnerstag zuvor war die Sportgruppe des Vereins 46 Plus noch im Stadion an der Jägerstraße zugange – und hatte zwar nicht das Fritzle, aber mindestens genau so plüschigen Besuch: Die Streetbunny-Crew Baden-Württemberg hat bei den Sportlern mit Down-Syndrom vorbeigeschaut. Die Biker in rosa Hasenkostümen engagieren sich neben ihrer Leidenschaft, dem Motorradfahren, regelmäßig sozial. Über zwei Jahre hinweg sammeln sie mit verschiedenen Aktionen Spenden – aktuell für 46 Plus. Mit dem Geld – der Betrag ist noch unbekannt – sollen Aktionen des Vereins unterstützt werden wie Familienfeste, die Sportgruppe sowie Spiel- und Krabbelgruppen.

Als die elf Hasen mit röhrenden Motoren am Stadion ankamen, war erst mal nicht mehr an Sport zu denken. Die Biker wurden mit einer La-Ola-Welle empfangen und überreichten den Kindern und Jugendlichen Eintrittskarten für den Vergnügungspark Tripstrill, der Erlös aus einer Blutspendeaktion der Bunnys.

Am Ende durften die Sportler auf den großen Maschinen probesitzen und sogar mal Gas geben. Eine große Spendenübergabe inklusive Motorradkorso sind für Frühjahr 2022 in Kornwestheim geplant.