Kornwestheim - Die Weihnachtskrippe in der Kornwestheimer Martinuskirche werden in diesem Jahr vermutlich weniger Menschen bewundern als sonst. Aber ein Besuch in der Johannesstraße lohnt sich – allein wegen der liebevollen Details der Figuren. Dabei erzählt das hölzerne Arrangement nicht nur die Weihnachtsgeschichte nach, die Figuren haben selbst ihre eigene Geschichte. Die Figuren im Stall, die drei Könige, Kamel und Elefant sowie die großen Hirten und der Verkündigungsengel sind von einem Schnitzer auf den Philippinen gemacht worden und gingen als Geschenk an den ehemaligen Pfarrer Johannes Gräßle. Die weiteren handgefertigten Charaktere der Erzählung wurden von Gemeindemitgliedern gestiftet. Ob nun von den Philippinen oder aus Kornwestheim: Zusammen lassen Maria, Josef, das Christkind und alle anderen die Augen der Betrachter leuchten.