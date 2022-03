Kornwestheim Frühlingsgefühle beim Frühlingsmarkt

Sonne“, strahlt die junge Frau und steuert mit ihren Begleitern ein helles Ruheplätzchen am Rande des Holzgrundplatzes an. Beschicker und Kunden hätten sich in der Tat kein besseres Wetter für den ersten Frühlingsmarkt in der Kornwestheimer Innenstadt wünschen können. Viele Besucher genießen es, im Bereich Güterbahnhof- und Bahnhofstraße zu flanieren. Außer den Marktbeschickern haben etliche Geschäfte geöffnet und Waren vor ihren Türen aufgebaut. „Das ist so schön, wenn ich mir einfach mal alles in Ruhe anschauen kann“, freut sich eine Besucherin, die ansonsten für ihren international tätigen Konzern immer noch im Homeoffice arbeiten muss. Andere kosten genüsslich verschiedene Liköre, legen sich Schmuck an oder schnuppern an wohlriechenden Seifen. Die Männer halten sich, wie sicher bei vielen anderen Shopping-Touren auch, geduldig im Hintergrund. Annette Siemens bietet selbst gemachte Produkte von ihren Streuobstwiesen im Unteren Feuerbacher Tal nahe Zazenhausen an: schwäbisches Gsälz, Obstliköre, Hochprozentiges wie Gin, aber auch erstaunlich fruchtig schmeckenden Essig. Sonst bietet sie ihre Produkte auf dem Weihnachtsmarkt an.