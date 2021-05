Kornwestheim Frühstück oder Protest?

Kornwestheim - Eine Menschenansammlung auf dem Marktplatz an der Stuttgarter Straße hat am Sonntag um Punkt 12 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Gruppe von etwa 25 Personen hatte sich mit Campingstühlen, Sonnenschirmen und Picknickmatten niedergelassen, um zu frühstücken. Die Polizei, die mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, hatte jedoch nichts zu beanstanden, da sich die Anwesenden an die bestehenden Corona-Abstandsregeln hielten.