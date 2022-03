Kornwestheim Führungen am Tag der Archive

In diesem Jahr will Richter einen Archivscanner anschaffen, der es zum einen für die Nutzer einfacher macht, auf Unterlagen zurückzugreifen, zum anderen aber auch die Archivalien schonender behandelt. So will Richter die Findbücher und eine Übersicht über die Archivbibliothek online stellen.

Die Blümchentapete im Fokus

Was würde Natascha Richter an Kuriosem zeigen, wenn eine Beteiligung am Tag der Archive möglich wäre? Auf jeden Fall die Blümchentapete, auf der ein Bürgerrechtler – heute würde man vermutlich eher von Querdenker sprechen – 1976 gegen die etablierten Parteien und für die eigene Sichtweise wetterte. Die Plakate wurden seinerzeit von der Stadt konfisziert und befinden sich nun in guter Verwahrung. Richter denkt darüber nach, den Tag des Archivs im Rathaus nachzuholen, wenn es die Pandemie-Lage wieder erlaubt. Bis zum nächsten Tag der Archive 2024 wolle sie auf jeden Fall nicht warten, versichert sie.

Das Grundbuchzentralarchiv lädt für Sonntag, 6. März, zu vier Führungen ein. Um 10 und 13.45 Uhr steht die Ausstellung „200 Jahre Landesvermessung“ im Mittelpunkt, um 11.30 und 15.15 Uhr das Grundbuchzentralarchiv selbst. Eine Anmeldung unter Telefon 0 71 54 / 17 82 05 00 oder per E-Mail an gbza@la-bw.de ist erforderlich. Das Archiv findet sich auf dem Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10, Bau 2. Die Teilnahme ist kostenlos.