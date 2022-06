Einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 16.45 Uhr, im Bostonring in Pattonville angerichtet. Sie zerkratzten insgesamt fünf Fahrzeuge: zwei VW, einen Opel, einen Toyota und einen Peugeot. Alle betroffenen Autos waren entlang der Fahrbahn auf einem Parkstreifen abgestellt. In allen fünf Fällen wurde jeweils die Fahrerseite beschädigt.