Kornwestheim Fünf Verletzte bei Zusammenstoß

Kornwestheim - Fünf Menschen sind bei einem Unfall leicht verletzt worden, der sich am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr an der Einmündung Wilhelm-/Bahnhofstraße ereignete. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin hatte von der Wilhelmstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollen und dabei nicht auf den bevorrechtigten BMW eines 20-Jährigen geachtet, der in Richtung Salamander-Areal unterwegs war. Die beiden 50 und 65 Jahre alten Insassen im Audi wurden leicht verletzt, ebenso der BMW-Fahrer sowie seine zwei 20-jährigen Mitfahrer. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt, vier der in Mitleidenschaft gezogenen wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht.