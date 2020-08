Kornwestheim Für den Fall der Fälle besser gerüstet

Bei der Ausleihe an die Schülerinnen und Schüler spielen soziale Kriterien eine Rolle. So sollen die Geräte vor allem Kindern aus Familien zur Verfügung gestellt werden, die schon jetzt von staatlicher Seite unterstützt werden oder die in städtischen Unterkünften leben. Ebenfalls berücksichtigt werden sollen Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Präsenzunterricht teilnehmen können. „Die Verantwortlichen vor Ort kennen die individuelle Lebenssituation ihrer Schülerinnen und Schüler am besten. Das gilt für die sozialen Bedarfe ebenso wie für die pädagogischen Erfordernisse. Deshalb können die Schulen auch am besten entscheiden, wie die Geräte eingesetzt werden“, sagte Birgit Scheurer, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung bei der Stadt Kornwestheim.