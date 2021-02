So geht es auch dem Unternehmen Pass Veranstaltungstechnik mit Sitz in der Solitudeallee. Drei Mitarbeiter habe er gehen lassen, die aber zum Glück etwas anderes gefunden haben, berichtet der Geschäftsführer Stefan Tulipan. Der Rest sei in Kurzarbeit. Von drei Azubis wird nur einer übernommen, ein anderer hat sich für ein Studium entschieden. Auch einige der Fahrzeuge der Unternehmensflotte wurden abgeschafft, um laufende Kosten wie die Steuer zu senken. Ein Teil der Räumlichkeiten in der Solitudeallee habe er außerdem an einen Immobilienhändler untervermietet, berichtet Tulipan. „Es ist ein harter Kampf.“