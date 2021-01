Kornwestheim Für Fasnetfans gibt es ein Schaufenster

Genaue Pläne für die nächste Saison gibt es noch nicht

Irgendwann, ja irgendwann wird Corona wieder vorbei sein. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass die Fasnetsaison 2020/2021 noch irgendwie zu retten ist – Aschermittwoch wäre in diesem Jahr bereits am 17. Februar. Aber vielleicht heißt es ja dann ab dem 11. November 2021, beziehungsweise zum Hexenerwecken am 6. Januar 2022 wieder landauf, und landab, und damit auch in Kornwestheim: „Narri und Narro“.