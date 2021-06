Kornwestheim Für mehr Gemeinsamkeit

Der oder diejenige muss bei der Stadt Kornwestheim beschäftigt sein und darf das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Außerdem benötigen die Wahlkandidaten Unterstützungsunterschriften, die sie von den Wahlberechtigten erhalten können. Wahlberechtigt sind alle Auszubildenden der Stadt Kornwestheim – diejenigen, die ihre Ausbildung im Rathaus absolvieren, als auch diejenigen, die in den Außenstellen ausgebildet werden wie beispielsweise in den Kindertagesstätten, in der Stadtbücherei oder in der Kläranlage. Eine Amtszeit dauert zweieinhalb Jahre.