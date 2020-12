Dort wird’s nach der Entscheidung des Kornwestheimer Gemeinderats nur ein kurzes Gastspiel geben. Er sehe die Verwaltung als „Dienstleister der Bürger“, sagte Siegel in seiner Bewerbungsrede vor den Stadträten. In Kornwestheim sieht er „Entwicklungspotenzial“ in der Bereitstellung von digitalen Verwaltungsdienstleistungen und in der digitalen Terminvereinbarung. Siegel regte an, vorm Rathaus ein Ausweisterminal zu installieren, aus dem sich die Bürger ihre Papiere auch außerhalb der Öffnungszeiten abholen können. Die Flüchtlingsunterbringung will er mit Integrationsarbeit verknüpfen. Der 56-Jährige stellte sich auch als anpackender Mitarbeiter vor. Im Standesamt, wusste der Bewerber zu berichten, werde es zum Jahresbeginn zu einer Vakanz kommen. Die Stelle sollte möglichst schnell wieder besetzt werden. „Aber notfalls werde ich mich persönlich einbringen und trauen“, kündigte Siegel an. Aber mit Trauungen im Rathaus kennt er sich ja aus.