Kornwestheim - Die Fußballfans auf der Remsecker Seite in Pattonville waren am Dienstagabend für kurze Zeit von dem wenig überzeugenden Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft erlöst. Für etwa fünf Sekunden, so eine Anwohnerin, blieb gegen 22.15 Uhr der Strom weg – sowohl in den Häusern als auch bei der Straßenbeleuchtung. Im Umspannwerk Aldingen war es laut Netze BW, die für das Stromnetz auf der Ostseite von Pattonville verantwortlich zeichnen, zu einem sogenannten Erdschluss gekommen, der zur Störung des Stromkreises geführt hat.