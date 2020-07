Kornwestheim Für viele ist nach der Schule vor der Schule

Nicht nur das jahrgangsbeste Zeugnis mit einem Notendurchschnitt von 1,1 bekam Simon Petzoldt aus Stammheim überreicht, sondern auch den Theodor-Heuss-Preis. Er ist nach dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik benannt, wird jährlich an 20 Schülerinnen und Schüler überreicht, die eine Theodor-Heuss- oder eine Elly-Heuss-Knapp-Schule in Baden-Württemberg besuchen und herausragende Leistungen im Fach Geschichte erbracht haben. Eigentlich wird der Preis bei einem Festakt im Stuttgarter Theodor-Heuss-Haus verliehen, in diesem Jahr mussten diese Aufgaben die Schulen übernehmen. Die Kornwestheimer Realschule engagierte dafür Oberbürgermeisterin Ursula Keck, die lobend hervorhob, dass sich der Zehntklässler für viele Themenbereiche interessiere und entsprechende Literatur lese. Für ein Thema interessiert er sich aber ganz besonders: die Elektrotechnik. Deshalb geht er nach den Ferien aufs Technische Gymnasium der Werner-Siemens-Schule in Stuttgart, um dort das Abitur zu machen. Ein Notendurchschnitt von 1,1: War der „Umweg“ über die Realschule überhaupt notwendig? Auf jeden Fall, antwortet Simon Petzoldt, denn nur so könne er sich zum Abitur intensiv den technischen Fächern widmen. An der Theodor-Heuss-Realschule habe er sich gut aufgehoben gefühlt. Die Lehrer seien gut auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen.