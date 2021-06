Kornwestheim - Die Große Pflugfelder Brücke wird in der Zeit von Montag, 28. Juni, bis Freitag, 9. Juli, komplett für den Straßen- und Fußgängerverkehr gesperrt. Grund dafür sind geologische Erkundungsarbeiten mit Blick auf den geplanten Neubau. „Diese können nicht auf dem Baugrund, sondern müssen von der Brücke aus ausgeführt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Hierfür seien Vorarbeiten und Provisorien notwendig, die nach den Erkundungsarbeiten wieder zurückgebaut würden.

Der Bus der Linie 413 wird in der Zeit der Sperrung über die Ludwigsburger Straße und die Domertalstraße umgeleitet. In rund zwei Jahren soll mit dem Neubau der Pflugfelder Brücke begonnen werden. Die Überführung über die Bahngleise stammt aus dem Jahr 1917, sie ist inzwischen stark in die Jahre gekommen. Ende 2018 hatte sich ergeben, dass ein Neubau wohl weniger kosten würde als eine Generalsanierung. Für den Neubau mitsamt Abriss der alten Brücke sind rund 18,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Mehr als zehn Millionen Euro davon sollen aus dem Straßenbau-Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg kommen.